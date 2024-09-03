Дмитрий Демешин: Россия не имеет окраин — Победа с нами!

«3 сентября — важная дата в истории России и особенно для Дальнего Востока. Завершение Второй мировой войны на нашей территории стало символом мужества наших солдат. Мы вспоминаем тех, кто боролся за нашу свободу. В следующем году в День воинской славы, 3 сентября 2025 года, в Хабаровске состоится первый Дальневосточный парад Победы. Эта инициатива поддержана Президентом России Владимиром Путиным. Россия не имеет окраин! Так было, есть и будет. Победа всегда с нами!» — подчеркнул Дмитрий Демешин.