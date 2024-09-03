Дмитрий Демешин: Россия не имеет окраин — Победа с нами!

3 сентября 2024 года в Хабаровске стартовали мероприятия, приуроченные к 79-й годовщине окончания Второй мировой войны, сообщает пресс-служба правительства края.
Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин принял участие в церемонии возложения венков и цветов на площади Славы.
В ходе мероприятия были возданы почести более 12 тысячам воинов, павшим в боях с милитаристской Японией, а также тем, кто отдал жизнь в Великой Отечественной войне, завершившей Вторую мировую войну на Дальнем Востоке. В церемонии приняли участие Дмитрий Демешин, командование Восточного военного округа и Восточного округа войск национальной гвардии России, ветераны, молодежь и жители города.
Участники почтили память погибших минутой молчания.
«3 сентября — важная дата в истории России и особенно для Дальнего Востока. Завершение Второй мировой войны на нашей территории стало символом мужества наших солдат. Мы вспоминаем тех, кто боролся за нашу свободу. В следующем году в День воинской славы, 3 сентября 2025 года, в Хабаровске состоится первый Дальневосточный парад Победы. Эта инициатива поддержана Президентом России Владимиром Путиным. Россия не имеет окраин! Так было, есть и будет. Победа всегда с нами!» — подчеркнул Дмитрий Демешин.