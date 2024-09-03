Первую выставку «Достижения Хабаровского края» открыл Дмитрий Демешин

Это масштабное событие, проходящее на набережной у стадиона имени В. И. Ленина, продлится до 8 сентября и впервые в истории региона соберет под одной крышей лучшее из того, что создает край. Инициатором выставки стал врио губернатора Дмитрий Демешин, который предложил представить богатства нашей культуры, творчества и продукцию местных производителей из всех 19 районов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.