Первую выставку «Достижения Хабаровского края» открыл Дмитрий Демешин

Это масштабное событие, проходящее на набережной у стадиона имени В. И. Ленина, продлится до 8 сентября и впервые в истории региона соберет под одной крышей лучшее из того, что создает край. Инициатором выставки стал врио губернатора Дмитрий Демешин, который предложил представить богатства нашей культуры, творчества и продукцию местных производителей из всех 19 районов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Дмитрий Демешин отметил, что Хабаровский край занимает ведущее место в промышленной сфере Дальнего Востока России. Здесь сосредоточены ключевые отрасли, такие как авиастроение и судостроение, энергетическое машиностроение, а также добыча и переработка драгоценных и цветных металлов, черная металлургия и нефтепереработка, фармацевтика. Эти инновационные проекты — объект гордости не только для региона, но и для всей страны. Их реализация помогает России обеспечивать технологический прорыв и укреплять свой суверенитет в мире.
На протяжении всей недели зрителей выставки ожидает культурная программа, пронизанная местными традициями и колоритом, а также живое творчество и общение.