Киев грозит Монголии наказанием за визит Путина. Военная операция на Украине, день 923-й

08:46 «Страна.ua» пишет, что в украинском Покровске все еще остается около 30 тыс. жителей — в основном, пенсионеры. Вчера там закрылись банки, почта и больницы уже не работают. Сейчас жители экстренно снимают деньги с пока еще работающих банкоматов.