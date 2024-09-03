Киев грозит Монголии наказанием за визит Путина. Военная операция на Украине, день 923-й

08:51 Бронзовый призер Паралимпиады в Париже в прыжках в длину украинец Александр Литвиненко после соревнований оскорбил россиянина Евгения Торсунова, который выиграл золотую медаль. Слова Литвиненко передает Sport24 со ссылкой на украинские СМИ:
«Немножко скребет на душе, что я проиграл этому недоразумению. Я говорю о нейтральном атлете? Если их можно так назвать. Никто не нейтрален. Все они поддерживают СВО».
08:46 «Страна.ua» пишет, что в украинском Покровске все еще остается около 30 тыс. жителей — в основном, пенсионеры. Вчера там закрылись банки, почта и больницы уже не работают. Сейчас жители экстренно снимают деньги с пока еще работающих банкоматов.
08:41 ❗️Mash пишет, что украинские дроны атаковали храм Святителя Николая в селе Грузское Белгородской области. Настоятель получил контузию, внутри храма в момент атаки было десять человек.
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08:31 Солдаты 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из состава Южной группировки войск взяли штурмом крупный опорный пункт ВСУ на Северском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
08:26 Промышленное предприятие получило повреждения в городе Днепре на востоке Украины, написал глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.
08:23 ❗️Ночью сбито два беспилотника над Брянской и Калужской областями, сообщило Минобороны.
08:21 Китай и ЮАР в ходе переговоров в Пекине пришли к выводу, что украинский конфликт нужно решать с помощью мирных переговоров:
«Обе стороны согласились, что инклюзивный диалог и мирные переговоры являются единственным возможным политическим способом найти долгосрочное решение для кризиса».
Также страны призвали стороны конфликта не допускать расширения поля боя, эскалации военных действий и не подливать масла в огонь.
08:16 The Economist пишет, что президент Украины Владимир Зеленский попытается в последний раз получить согласие США на нанесение ударов дальнобойным оружием по объектам вглубь территории России. Он намерен обратиться с этой просьбой к президенту США Джо Байдену в Нью-Йорке на предстоящей неделе.
08:11 ⚡️По данным SHOT, в больнице умерла 40-летняя жительница Саратова, в чью квартиру залетел украинский беспилотник. Все это время она была в состоянии клинической смерти. Врачи провели несколько операций, но не смогли спасти женщину.
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08:03 Ночью в Курской, Воронежской и Белгородской областях объявляли ракетную опасность.
08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 923-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.