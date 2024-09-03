Лавров поприветствовал участников диалога молодых дипломатов АТР

«Сердечно приветствую организаторов и участников диалога молодых дипломатов АТР, который уже в пятый раз проходит на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Ваши встречи — это уникальный формат общения. Здесь молодые специалисты внешнеполитических ведомств стран АТР обмениваются мнениями по широкому кругу вопросов международной повестки дня, налаживают полезные контакты и обретают новых друзей», — зачитал ведущий встречи обращение Лаврова.