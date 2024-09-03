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Лавров поприветствовал участников диалога молодых дипломатов АТР

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поприветствовал участников диалога молодых дипломатов Азиатско-Тихоокеанского региона на Восточном экономическом форуме, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Сердечно приветствую организаторов и участников диалога молодых дипломатов АТР, который уже в пятый раз проходит на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Ваши встречи — это уникальный формат общения. Здесь молодые специалисты внешнеполитических ведомств стран АТР обмениваются мнениями по широкому кругу вопросов международной повестки дня, налаживают полезные контакты и обретают новых друзей», — зачитал ведущий встречи обращение Лаврова.

Министр подчеркнул, что весь мир сегодня является свидетелем изменения глобальной архитектуры и формирования многополярного мироустройства.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главной темой мероприятия в этом году станет «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности». РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.