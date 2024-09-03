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Начались переговоры Путина и президента Монголии в Улан-Баторе

В Государственном дворце Улан-Батора начались переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Монголии Ухнагийн Хурэлсуха. Об этом 3 сентября сообщается в Telegram-канале Кремля.

Источник: Пресс-служба Президента России

Беседа двух глав государств проходит в юрте, которая является строением внутри дворца и создана с учетом традиций и символов монгольского народа.

Как отмечается, перед началом встречи Владимир Путин оставил запись в книге почетных гостей страны.

Путин Владимир