Начались переговоры Путина и президента Монголии в Улан-Баторе

Беседа двух глав государств проходит в юрте, которая является строением внутри дворца и создана с учетом традиций и символов монгольского народа.
Как отмечается, перед началом встречи Владимир Путин оставил запись в книге почетных гостей страны.
В Государственном дворце Улан-Батора начались переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Монголии Ухнагийн Хурэлсуха. Об этом 3 сентября сообщается в Telegram-канале Кремля.
Беседа двух глав государств проходит в юрте, которая является строением внутри дворца и создана с учетом традиций и символов монгольского народа.
Как отмечается, перед началом встречи Владимир Путин оставил запись в книге почетных гостей страны.