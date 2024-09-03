Федеральный эксперт прокомментировал итоги встречи Дмитрия Демешина и Владимира Путина

«По итогам встречи президента с Дмитрием Демешиным можно зафиксировать — открытость в балансе с жестким стилем управлением выдвинула врио губернатора Хабаровского края в число наиболее надежных и доверенных глав регионов с позиции Владимира Путина. Открытость здесь, в отличие от большинства губернаторских кейсов, не только на словах и в показных прямых линиях. В первую очередь Демешин работает с людьми напрямую — в том числе в ходе выездов на территории “без заготовок”, — отметил Никита Кричевский.
За несколько месяцев нахождения на посту врио губернатора Дмитрий Демешин совершил немало действий, отметил эксперт.
«Так в муниципалитетах за три месяца работы нового врио был закрыт целый ряд острых вопросов, включая затягивание сроков сдачи поликлиники в Переяславке, сбой местных перевозок в Охотске и другие. Обо всем этом Путину было доложено задолго до встречи», — отметил он.
Никита Кричевский также дал оценку проведению кадровой политики, которая осуществляется Дмитрием Демешиным в регионе. Кроме того, он затронул аспекты взаимодействия между главой региона и чиновниками.
«Жесткость выражается не только в аресте зампреда по социальным вопросам Евгения Никонова. Пересмотрено само взаимодействие с властью на местах — без лишних перегибов, но с максимальным доходчивым доведением задач государственной важности до чиновников, вплоть до явно нуждавшегося во “встряске” мэра Хабаровска Сергея Кравчука», — заявил эксперт.
В заключении Никита Кричевский отметил, что встречу Владимира Путина и Дмитрия Демешина можно назвать символичной. Президент показал, что доверяет врио губернатора Хабаровского края и позитивно оценивает те успехи, которых уже достиг Дмитрий Демешин на посту.
«По обеим — ключевых для администрации президента — метрикам Демешин уже превзошел предшественников и привлек внимание главы государства как один из наиболее способных его ставленников. Весьма интригующие вводы для Хабаровского края на ближайшие пять лет», — заключил он.