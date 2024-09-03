Федеральный эксперт прокомментировал итоги встречи Дмитрия Демешина и Владимира Путина

«По итогам встречи президента с Дмитрием Демешиным можно зафиксировать — открытость в балансе с жестким стилем управлением выдвинула врио губернатора Хабаровского края в число наиболее надежных и доверенных глав регионов с позиции Владимира Путина. Открытость здесь, в отличие от большинства губернаторских кейсов, не только на словах и в показных прямых линиях. В первую очередь Демешин работает с людьми напрямую — в том числе в ходе выездов на территории “без заготовок”, — отметил Никита Кричевский.