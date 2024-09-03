Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о 20-летней годовщине теракта в Беслане. Об этом руководитель региона написал в своем Telegram-канале.
«20 лет прошло после теракта в Беслане — одного из самых жестоких и кровавых в новейшей истории нашей страны. Жертвами террористов тогда стали более 330 человек. В их числе — 186 детей».
Глава Крыма напомнил, что именно с этой трагедией связана памятная дата — День солидарности в борьбе с терроризмом. Он подчеркнул, что наша страна разгромила международный терроризм на Северном Кавказе. Однако сейчас российские регионы подвергаются террористическим ударам бандформирований бандеровского режима. В результате гибнут мирные люди.
«По сути, между подонками, убившими детей Беслана, и подонками, которые прицельно бьют по детям Донбасса, Белгорода, Севастополя, Херсонщины, населенных пунктов Курской области, нет никакой разницы. Она только в масштабах: в первом случае это террористическая банда, во втором — террористическая организация, которая маскируется под государство», — заявил Аксенов.
Глава Крыма назвал хозяином всех этих террористов Запад.
«И конец у террористов тоже всегда одинаковый — собачья смерть или тюрьма», — написал Аксенов.
Глава Крыма отметил, что республика уже больше 10 лет сталкивается с украинским терроризмом. В частности, речь идет о водной и энергетической блокадах, а также об атаках западным оружием. Аксенов добавил, что военные и спецслужбы принимают все меры для обеспечения безопасности.
«Но очень важно, что и сами крымчане проявляют единство и солидарность, бдительность и ответственность. Активно помогают в борьбе с террористами, их сообщниками и так называемыми “ждунами” — потенциальными агентами врага. Нас не запугать и не разобщить. Мы едины в борьбе со злом, в поддержке нашего Президента, Вооруженных Сил и спецслужб. Победа будет за нами!».