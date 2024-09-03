Аксенов напомнил о 20-летней годовщине теракта в Беслане

«Но очень важно, что и сами крымчане проявляют единство и солидарность, бдительность и ответственность. Активно помогают в борьбе с террористами, их сообщниками и так называемыми “ждунами” — потенциальными агентами врага. Нас не запугать и не разобщить. Мы едины в борьбе со злом, в поддержке нашего Президента, Вооруженных Сил и спецслужб. Победа будет за нами!».