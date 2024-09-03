Вячеслав Федорищев обратился к самарцам в День солидарности в борьбе с терроризмом

Эта дата связана с трагическими событиями, произошедшими двадцать лет назад в городе Беслане, когда во время праздничной линейки, посвященной Дню знаний, террористы захватили в заложники детей, их родственников и учителей. В ходе этого чудовищного теракта погибли сотни людей.

Бесланская трагедия, как и многие другие теракты, в том числе в подмосковном «Крокус сити холле», со всей очевидностью показала, что для террористов нет ничего святого. Это нелюди, у которых нет национальности и которые для достижения своих целей не останавливаются ни перед чем.