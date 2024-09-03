3 закрытых аэропорта Кубани попали под санкции Украины

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому под санкции соседнего государства попали 73 юридических и 74 физических лица, связанных с авиационной инфраструктурой РФ, в том числе воздушные гавани Анапы, Геленджика, Краснодара и Сочи.