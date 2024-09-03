3 закрытых аэропорта Кубани попали под санкции Украины

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому под санкции соседнего государства попали 73 юридических и 74 физических лица, связанных с авиационной инфраструктурой РФ, в том числе воздушные гавани Анапы, Геленджика, Краснодара и Сочи.
Указ полностью запрещает иностранным судам входить в воздушное пространство страны и совершать посадку на ее территории. Срок действия санкций составляет 10 лет.
Документ также предписывает заморозить активы российских компаний, запретить торговые операции, остановить транзит ресурсов, авиаперелеты и перевозки по территории Украины. Также вводится запрет на вывод капитала из страны.
Напомним, аэропорты Анапы, Геленджика и Краснодара прекратили работу в 2022 году.
Единственный аэропорт на Кубани, который продолжает полеты, находится в Сочи.