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3 закрытых аэропорта Кубани попали под санкции Украины

Речь идет об аэрохабах Анапы, Геленджика и Краснодара. Еще под санкции попал сочинский международный аэропорт.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому под санкции соседнего государства попали 73 юридических и 74 физических лица, связанных с авиационной инфраструктурой РФ, в том числе воздушные гавани Анапы, Геленджика, Краснодара и Сочи.

Указ полностью запрещает иностранным судам входить в воздушное пространство страны и совершать посадку на ее территории. Срок действия санкций составляет 10 лет.

Документ также предписывает заморозить активы российских компаний, запретить торговые операции, остановить транзит ресурсов, авиаперелеты и перевозки по территории Украины. Также вводится запрет на вывод капитала из страны.

Напомним, аэропорты Анапы, Геленджика и Краснодара прекратили работу в 2022 году.

Единственный аэропорт на Кубани, который продолжает полеты, находится в Сочи.

санкции