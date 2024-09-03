CNN: Нетаньяху одним заявлением подорвал переговоры по Газе

Телеканал приводит слова источника о Нетаньяху.
«Этот парень сорвал всё одной фразой», — рассказал он, передаёт РИА Новости.
Премьер Израиля 2 сентября провёл пресс-конференцию, во время которой заявил о необходимости военного контроля Израиля в Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа и Египта.
Источник CNN сообщил, что посредники по переговорам активно искали способ продвижения после того, как в Газе были обнаружены тела израильских заложников ХАМАС.
Ранее палестинское движение показало кадры с заложниками, чьи тела нашли в воскресенье, 1 сентября, в Рафахе.