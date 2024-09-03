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CNN: Нетаньяху одним заявлением подорвал переговоры по Газе

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сорвал переговоры по прекращению огня в секторе Газа одним заявлением о Филадельфийском коридоре, сообщает CNN.

Источник: Reuters

Телеканал приводит слова источника о Нетаньяху.

«Этот парень сорвал всё одной фразой», — рассказал он, передаёт РИА Новости.

Премьер Израиля 2 сентября провёл пресс-конференцию, во время которой заявил о необходимости военного контроля Израиля в Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа и Египта.

Источник CNN сообщил, что посредники по переговорам активно искали способ продвижения после того, как в Газе были обнаружены тела израильских заложников ХАМАС.

Ранее палестинское движение показало кадры с заложниками, чьи тела нашли в воскресенье, 1 сентября, в Рафахе.