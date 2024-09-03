«Катастрофические последствия». СМИ предупредили ВСУ об опасной угрозе

В понедельник Минобороны сообщило, что российские военные освободили населенный пункт Скучное в ДНР. Кроме того, бойцы поразили живую силу и технику семи украинских бригад в районах населенных пунктов Дзержинск, Нелеповка, Селидово, Гродовка, Журавка, Заветное и Мемрик в ДНР.