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«Катастрофические последствия». СМИ предупредили ВСУ об опасной угрозе

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Крах линий обороны Вооруженных сил Украины будет иметь катастрофические последствия для развития конфликта, сообщает норвежское издание ABC Nyheter.

Источник: AFP 2023

«Западные эксперты предупреждают, что линии обороны Украины грозят рухнуть. Этот крах будет иметь катастрофические последствия для дальнейшего хода конфликта», — говорится в материале.

Как указал обозреватель, план Украины в Курской области по отводу российских военных с Донбасса не сработал, из-за чего подразделениям ВСУ на восточном фланге приходится выдерживать натиск численно превосходящих российских сил опустевшими арсеналами и оскудевшим личным составом.

В понедельник Минобороны сообщило, что российские военные освободили населенный пункт Скучное в ДНР. Кроме того, бойцы поразили живую силу и технику семи украинских бригад в районах населенных пунктов Дзержинск, Нелеповка, Селидово, Гродовка, Журавка, Заветное и Мемрик в ДНР.