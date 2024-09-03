«Западные эксперты предупреждают, что линии обороны Украины грозят рухнуть. Этот крах будет иметь катастрофические последствия для дальнейшего хода конфликта», — говорится в материале.
Как указал обозреватель, план Украины в Курской области по отводу российских военных с Донбасса не сработал, из-за чего подразделениям ВСУ на восточном фланге приходится выдерживать натиск численно превосходящих российских сил опустевшими арсеналами и оскудевшим личным составом.
В понедельник Минобороны сообщило, что российские военные освободили населенный пункт Скучное в ДНР. Кроме того, бойцы поразили живую силу и технику семи украинских бригад в районах населенных пунктов Дзержинск, Нелеповка, Селидово, Гродовка, Журавка, Заветное и Мемрик в ДНР.