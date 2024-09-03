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Запрет на публикацию прогнозов к выборам вступил в силу в Ростовской области

В Ростовской области с 3 по 8 сентября запретили публиковать опросы и прогнозы к выборам.

Источник: Комсомольская правда

С 3 по 8 сентября 2024 года в Ростовской области будет действовать запрет на публикацию результатов опросов и прогнозов, связанных с выборами депутатов. Об этом напомнили в пресс-службе Избиркома региона.

— При опубликовании результатов опросов следует указывать организацию, время проведения исследования, число опрошенных, метод сбора информации. Обязательно нужно указывать статистическую оценку возможной погрешности и заказчиков опроса, — уточнили в Облизбиркоме.

Напомним, выборы в Ростовской области состоятся 6, 7 и 8 сентября 2024 года. Жители региона будут голосовать за кандидатов, претендующих на место в Госдуме по Южному одномандатному избирательному округу № 152.

Также пройдут выборы депутатов городских дум Азова, Батайска, Таганрога, Ростова-на-Дону и Новочеркасска. 8 сентября должны голосовать жители Зернограда, Зимовниковского, Неклиновского, Орловского, Ремонтненского и Родионово-Несветайского районов.