Economist: Зеленский в последний раз попробует убедить США разрешить удары по РФ

О результатах визита украинской делегации в США пока не сообщалось. Официально Вашингтон не поменял своей позиции в отношении ударов американским оружием по целям в России. При этом газета Politico еще до передачи списка, о котором говорил Умеров, писала, что власти США считают нецелесообразным снятие запрета, так как этот шаг стратегически бесполезен в нынешних условиях. Россия уже «сделала недосягаемыми» наиболее важные для хода военной операции объекты, в том числе авиационные.