Башкирия заняла 15 место в России по инвестициям.

Росстат опубликовал итоги первого полугодия 2024 года по инвестициям в основной капитал за счет всех источников финансирования. Башкирия по этому показателю заняла 15 место среди регионов России.
«Результаты по инвестициям у нас очень неплохие, очень нас радуют».
По данным статистиков, в Башкирии инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования за январь-июнь 2024 года достигли 273 млрд рублей. Это на 26 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Хороший результат. Главное — темпы не сбавлять и идти вперед. Мы себе поставили амбициозные цели, надо делать. Сейчас, особенно в сложные времена, искусство удержать рост инвестиций — это будет настоящая хорошая профессиональная работа».