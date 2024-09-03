Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Башкирия заняла 15 место в России по инвестициям

Башкирия заняла 15 место в России по инвестициям.

Источник: Башинформ

Росстат опубликовал итоги первого полугодия 2024 года по инвестициям в основной капитал за счет всех источников финансирования. Башкирия по этому показателю заняла 15 место среди регионов России.

«Результаты по инвестициям у нас очень неплохие, очень нас радуют».

отметил на оперативном совещании правительства Глава Башкирии Радий Хабиров.

По данным статистиков, в Башкирии инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования за январь-июнь 2024 года достигли 273 млрд рублей. Это на 26 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Хороший результат. Главное — темпы не сбавлять и идти вперед. Мы себе поставили амбициозные цели, надо делать. Сейчас, особенно в сложные времена, искусство удержать рост инвестиций — это будет настоящая хорошая профессиональная работа».

заключил Радий Хабиров.
экономика