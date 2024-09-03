Министр здравоохранения Приморья: «Проблема с кадрами наблюдается по всей стране»

Он добавил, что на территории Приморского края есть опорный вуз — ТГМУ, выпускники которого после выпуска работают в регионе. Также на территории ДВФУ есть «Школа медицины», которая также говорит специалистов. Есть и базовый медицинский колледж, где обучаются более 4 тысяч студентов, которые будут фельдшерами, медицинскими сестрами, лаборантами, акушерами — это те самые специальности медицинской сетки, которые являются опорой здравоохранения.