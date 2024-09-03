Министр здравоохранения Приморья: «Проблема с кадрами наблюдается по всей стране»

«Кадры делают отрасль и кадры делают медицину. Медицина — это образование, где сложно филонить. Большая проблема с узкими специалистами, в целом с медицинскими работниками наблюдается по всей стране. Проблематика есть и у нас, и у всей федерации», — отметил Евгений Шестопалов.
Он добавил, что на территории Приморского края есть опорный вуз — ТГМУ, выпускники которого после выпуска работают в регионе. Также на территории ДВФУ есть «Школа медицины», которая также говорит специалистов. Есть и базовый медицинский колледж, где обучаются более 4 тысяч студентов, которые будут фельдшерами, медицинскими сестрами, лаборантами, акушерами — это те самые специальности медицинской сетки, которые являются опорой здравоохранения.
«Что касается узких специалистов врачей, без них никуда. До конца этого года у нас существует краевой закон о мерах социальной поддержки медицинским работникам, мы проанализировали пятилетний цикл этого закона, увидели недостаточно работающие меры поддержки. Губернатор Олег Кожемяко поручил проработать меры, которые будут более действующие, мы их уже передали в активную фазу работы», — отметил министр.
Шестопалов подчеркнул, что основной пул мероприятий направлен на обеспечение жильем и финансовым ресурсом в долгой перспективе. Это делается для того, что специалисты оставались жить и работать на территории Приморского края долгие годы.