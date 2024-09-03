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Путин пригласил президента Монголии Ухнагийн Хурэлсуха на саммит БРИКС в Казани

Глава государства предложил обсудить взаимодействия со странами в различных областях.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин пригласил президента Монголии Ухнагийн Хурэлсуха на саммит БРИКС в Казани. Это было озвучено в ходе двусторонней встречи в Улан-Баторе.

В начале переговоров Путин изъявил желание увидеть главу Монголии в Казани. Там в октябре состоится встреча представителей стран БРИКС. По словам президента страны, это будет первое мероприятие такого уровня после расширения организации.

Как отметил Путин, Россия ждет Хурэлсуха в столице Татарстана. Он предложил президенту Монголии на саммите обсудить взаимодействия со странами в различных областях. В первую очередь, речь идет об экономике.

Напомним, президент Анголы Жоау Лоуренсу может посетить саммит БРИКС в Казани. Либо он будет представлен министром иностранных дел Тете Антонием.