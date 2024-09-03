Маск оценил новость о своем возможном назначении в команду Трампа

Ранее в интервью, опубликованном 25 августа, Трамп сказал, что хотел бы видеть в своей команде Маска, хотя и признал, что у того вряд ли будет время для государственной службы из-за необходимости управлять несколькими крупными компаниями — Tesla, SpaceX и Neuralink, а также соцсетью X.