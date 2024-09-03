Захарова: РФ не интересует мнение маргинальных политиков о ее землях

При этом Захарова подчеркнула, что «взаимный отказ от любых территориальных претензий между РФ И КНР зафиксирован в базовом для двусторонних отношений Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года, а последняя точка в пограничном урегулировании была поставлена Москвой и Пекином подписанием 14 октября 2004 года и последующей ратификацией Дополнительного соглашения о российско-китайской государственной границе на ее Восточной части».