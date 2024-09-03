Путин и президент Монголии Хурэлсух провели переговоры в юрте

«С радостью приезжаю в очередной раз в Монголию, в гости к давним друзьям и добрым соседям», — написал российский президент. Во время беседы с монгольским лидером Владимир Путин пригласил его посетить предстоящий саммит БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября. Тот ответил согласием.