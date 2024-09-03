Башкирия к выборам готова — глава ЦИК РБ

«В регионе проходят 218 избирательных кампаний (выборы Главы Республики Башкортостан, дополнительные выборы депутата Госсобрания - Курултая и 216 избирательных кампаний по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления), — напомнил Азат Галимханов. — Подготовку выборов обеспечивают ЦИК республики, 69 территориальных избирательных комиссий, 3302 участковых избирательных комиссии. Одна комиссия образована в Москве. Выборы проводят порядка 28 тысяч членов избирательных комиссий, представленных разными политическими партиями, органами местного самоуправления, собраниями избирателей».
На выборах Главы республики зарегистрировано и участвуют пять кандидатов от всех парламентских партий, на дополнительных выборах депутата Госсобрания борьбу за мандат ведут три кандидата. На выборах муниципального уровня в избирательных кампаниях участвуют 4435 кандидатов.
На выборах всех уровней зарегистрированы кандидаты 10 политических партий. Во всех избирательных кампаниях смогут проголосовать почти 3 млн человек.
Как сообщил глава Центризбиркома Башкирии, на сегодняшний день завершился процесс изготовления и передачи в территориальные комиссии республики избирательных бюллетеней по выборам Главы РБ, другим выборам. Завтра, 4 сентября, избирательные бюллетени поступят во все участковые избирательные комиссии региона.
Все участковые избирательные комиссии обеспечены в полном объеме технологическим оборудованием, программным обеспечением, необходимой полиграфической и канцелярской продукцией, заключил Азат Галимханов.
«Мы все здесь, вся управленческая команда готова, — подчеркнул руководитель региона Радий Хабиров. — Главы муниципалитетов знают свои задачи, чтобы, как я говорил, территории вокруг УИКов почищены были».
Он сообщил, что выборы планируется провести в спокойной, праздничной атмосфере, с проведением ярмарок и розыгрышей призов.
«Поэтому предлагаю всем организованно отработать. Азат Булатович, пожалуйста, обеспечьте независимую, спокойную деятельность УИКов, — обратился Радий Хабиров к председателю ЦИК Башкирии. — Вам удачи во всем».