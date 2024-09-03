Башкирия к выборам готова — глава ЦИК РБ

На выборах Главы республики зарегистрировано и участвуют пять кандидатов от всех парламентских партий, на дополнительных выборах депутата Госсобрания борьбу за мандат ведут три кандидата. На выборах муниципального уровня в избирательных кампаниях участвуют 4435 кандидатов.