Радий Хабиров поручил актуализировать «дорожные» вопросы.

«Начинаем работы делать в одном населенном пункте, значит жалуются жители других населенных пунктов. Я бы хотел снова актуализировать все, что сейчас происходит у нас на дорогах. На следующей неделе надо провести “Транспортный час”, чтобы понять ситуацию с текущим ремонтом, все ли отконтрактовали, что происходит с большими проектами. По каждой дорожной ситуации доложите, — поручил Глава РБ. — И сопутствующее: весовой контроль, что с ним происходит, а также камеры фиксации нарушений ПДД».