Дмитрий Демешин: «Достойное место получилось и самое главное — для людей!»

Одним из первых объектов, на которые обратил внимание временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин, приступив к работе, стал Амурский утес. Главу региона возмутил его непрезентабельный вид и вопиющее состояние. Он сразу поручил принять меры и отремонтировать объект. К 1 сентября ремонтные работы завершили. Теперь здесь размещен визит-центр, о чем врио губернатора просили сами жители. 3 сентября Дмитрий Демешин лично осмотрел отреставрированное здание Амурского утеса. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Я доволен утесом, достойное место получилось и самое главное — для людей. Хорошо, что успели к 1 сентября. Отличное место, и нам его надо теперь наполнять содержанием. Это наш край, и нам его надо показывать!» — сказал врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Здание на Амурском утесе построили еще в годы Великой Отечественной войны. В последний раз его реконструировали в 1999-м, а уже в 2019-м закрыли из-за аварийного состояния. В этом году реставрация обошлась в 34 миллиона рублей. Особое внимание при этом уделили водоотведению. Создали дренажную сетку, обновили подземные коммуникации, выполнили гидроизоляцию всех конструкций. Полностью обновили интерьер, фасад, смотровую площадку.
«В нашем визит-центре жители и гости Хабаровска могут познакомиться с историей региона, его достопримечательностями, узнать о различных событиях, турах и маршрутах, а также записаться на экскурсию. Здесь оборудована зона туроператоров, сувенирная лавка с продукцией с символикой края и товарами местных производителей, работает кафетерий. Есть помещения для презентаций, лекций, мастер-классов. Их вместимость небольшая — до 30 человек, но зато есть возможность создать камерную атмосферу. Мы планируем сдавать эти помещения в аренду для проведения мероприятий, а вырученные средства пойдут в оборот — на уставную деятельность краевого туристского информационного центра», — поделилась министр туризма края Екатерина Пунтус.
Напомним, решение о создании в Амурском утесе визит-центра принимали с учетом мнения жителей, которое изучили при помощи опроса.
Торжественное открытие объекта состоялось 1 сентября. Мероприятие посетили более 20 тысяч жителей и гостей краевой столицы. Визит-центр будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00. Расписание мероприятий в ближайшее время можно будет увидеть на краевом туристическом портале.