Дмитрий Демешин: «Достойное место получилось и самое главное — для людей!»

«В нашем визит-центре жители и гости Хабаровска могут познакомиться с историей региона, его достопримечательностями, узнать о различных событиях, турах и маршрутах, а также записаться на экскурсию. Здесь оборудована зона туроператоров, сувенирная лавка с продукцией с символикой края и товарами местных производителей, работает кафетерий. Есть помещения для презентаций, лекций, мастер-классов. Их вместимость небольшая — до 30 человек, но зато есть возможность создать камерную атмосферу. Мы планируем сдавать эти помещения в аренду для проведения мероприятий, а вырученные средства пойдут в оборот — на уставную деятельность краевого туристского информационного центра», — поделилась министр туризма края Екатерина Пунтус.