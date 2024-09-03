США и Британия сделают договор в области ядерного оружия бессрочным

Еще одной предпосылкой стал запуск трехстороннего военного союза AUKUS в Тихоокеанском регионе между США, Австралией и Британией. В итоговом заявлении государства, которым союз может противостоять, обозначены не были, однако на тот момент премьер-министр Великобритании упомянул угрозу со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи.