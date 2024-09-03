Губернатор Александр Гусев встретился с избранным мэром Воронежа накануне инаугурации

Губернатор Александр Гусев встретился с избранным мэром Воронежа Сергеем Петриным накануне церемонии вступления его в должность. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале во вторник, 3 сентября.
— Обсудили кадровые и структурные изменения, которые планируются в администрации города. Подробнее о них он расскажет в ближайшее время сам. Обозначили задачи, стоящие перед командой мэрии. Главная наша общая цель — чтобы любимый Воронеж становился еще комфортнее и привлекательнее. Поэтому считаю важным пересмотреть подходы к благоустройству и содержанию территорий. Обсудили и планы по ремонту социальных объектов, участие Воронежа во всех возможных федеральных программах, — поделился губернатор.
Александр Гусев отметил, что Сергей Петрин уже глубоко погружен в тематику коммунальной сферы, а сейчас тщательно изучает другие вопросы, которые волнуют жителей. Есть и понимание важности диалога с гражданами.
Напомним, за кандидатуру Сергея Петрина проголосовали 25 депутатов. Всего в выборе участвовали 29 депутатов из 34 присутствующих.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что депутаты Городской думы избрали нового мэра областного центра. Им стал временно исполняющий обязанности главы города Сергей Петрин, за него проголосовало большинство депутатов в ходе тайного голосования. В беседе с журналистами он обозначил задачи, которые предстоит выполнить в ближайшее время, рассказал о подготовке к зиме домов, перешедших из группы компаний «ПИК-Комфорт», и прокомментировал отмену Генерального плана Воронежа.