Губернатор Александр Гусев встретился с избранным мэром Воронежа накануне инаугурации

— Обсудили кадровые и структурные изменения, которые планируются в администрации города. Подробнее о них он расскажет в ближайшее время сам. Обозначили задачи, стоящие перед командой мэрии. Главная наша общая цель — чтобы любимый Воронеж становился еще комфортнее и привлекательнее. Поэтому считаю важным пересмотреть подходы к благоустройству и содержанию территорий. Обсудили и планы по ремонту социальных объектов, участие Воронежа во всех возможных федеральных программах, — поделился губернатор.