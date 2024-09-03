Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группировка «Восток» заняла более выгодные позиции и рубежи

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 150 военнослужащих и две польские самоходки Krab в зоне ответственности группировки войск «Восток», сообщило во вторник Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 31-й, 72-й механизированных бригад ВСУ, 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Водяное и Угледар Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в сообщении.

Противник потерял до 150 военнослужащих, три автомобиля и две 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, уточнили в ведомстве.