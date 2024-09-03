Группировка «Восток» заняла более выгодные позиции и рубежи

«Подразделения группировки войск “Восток” заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 31-й, 72-й механизированных бригад ВСУ, 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Водяное и Угледар Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в сообщении.