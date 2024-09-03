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В Калининградской области вступил в силу запрет на публикацию прогнозов к выборам

Ограничения будут действовать до завершения голосования 8 сентября.

Источник: Reuters

В Калининградской области во вторник, 3 сентября, вступил в силу запрет на публикацию прогнозов к выборам. Об этом сообщается в телеграм-канале местного Избиркома.

«С сегодняшнего дня запрещено публиковать результаты опросов общественного мнения. Важно помнить: во время избирательной кампании работают требования и ограничения для публикации результатов опросов, которые связаны с выборами. Это касается всех: и СМИ, и любых других организаций, и обычных граждан со своими страничками в соцсетях», — говорится в сообщении.

До завершения голосования (8 сентября, в 20:00) запрещена любая публикация результатов опросов, прогнозов и иных исследований, связанных с выборами.

Сенатор Александр Шендерюк-Жидков призвал калининградцев прийти на выборы губернатора.