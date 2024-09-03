В Калининградской области вступил в силу запрет на публикацию прогнозов к выборам

«С сегодняшнего дня запрещено публиковать результаты опросов общественного мнения. Важно помнить: во время избирательной кампании работают требования и ограничения для публикации результатов опросов, которые связаны с выборами. Это касается всех: и СМИ, и любых других организаций, и обычных граждан со своими страничками в соцсетях», — говорится в сообщении.