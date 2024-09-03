Сергей Шелест проверил, как готовят к зиме ТЭЦ-5

Сегодня мэр Сергей Шелест совместно с заместителем главы Сибирского управления Ростехнадзора Олегом Демидовичем и и.о.прокурора города Александром Лазарчуком проверил, как персонал и руководство омской ТЭЦ готовятся к отопительному сезону. Об итогах этого визита глава города рассказал в своём телеграм-канале.
«Как заверяют представители ТГК-11, капитальные и текущие ремонты оборудования идут по графику. С финансированием тоже проблем нет. Прорабатывается вопрос о переводе ремонтного персонала станции на круглосуточный режим. Однако есть ряд задач, которые требуют последовательной, системной работы и постоянного контроля», — сообщил, в частности, Сергей Шелест.
По итогам визита было решено создать рабочую группу из представителей мэрии, министерства энергетики, надзорных органов и самой ТГК-11. Эта группа будет ежедневно мониторить ситуацию и проверять, как идёт подготовка городских ТЭЦ к зиме. Вопрос находится на контроле губернатора Виталия Хоценко, подчеркнул мэр.