Сергей Шелест проверил, как готовят к зиме ТЭЦ-5

«Как заверяют представители ТГК-11, капитальные и текущие ремонты оборудования идут по графику. С финансированием тоже проблем нет. Прорабатывается вопрос о переводе ремонтного персонала станции на круглосуточный режим. Однако есть ряд задач, которые требуют последовательной, системной работы и постоянного контроля», — сообщил, в частности, Сергей Шелест.