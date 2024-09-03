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Михаил Котюков встретился с новыми главами территорий края

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков обсудил с новыми главами территорий региона ключевые задачи и приоритеты работы.

В рабочей встрече приняли участие мэр Канска Ольга Витман, глава Минусинска Дмитрий Меркулов, глава Березовского района Елена Мамедова, новый глава Емельяновского района Сергей Дамов, глава Мотыгинского района Дмитрий Еремеев и глава Саянского района Дмитрий Типикин.

Как отметил губернатор, в первую очередь новым руководителям территорий нужно наладить взаимодействие с жителями. А вопросы и предложения от них находились в основе рабочего процесса главы района или города.

«Важно, чтобы жители городов и районов вам доверяли. Для этого нужно организовать прямой диалог, не стесняться никаких вопросов. Вы ответственны перед людьми, которые проживают на территории возглавляемых вами городов и районов», — сказал Котюков в рамках рабочей встречи.

Также глава региона озвучил первоочередные задачи, стоящие перед руководителями территорий. Одной из таких задач является участие в формировании бюджетов, в том числе краевого и муниципального. Именно бюджеты края и территорий являются основой развития районов и городов на ближайшие годы.

Михаил Котюков обратил внимание глав и на достижение национальных целей развития, которые ранее были обозначены президентом России. Кроме того, глава региона сообщил о завершении формирования национальных проектов, где регион принимает активное участие.