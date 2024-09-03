Михаил Котюков встретился с новыми главами территорий края

«Важно, чтобы жители городов и районов вам доверяли. Для этого нужно организовать прямой диалог, не стесняться никаких вопросов. Вы ответственны перед людьми, которые проживают на территории возглавляемых вами городов и районов», — сказал Котюков в рамках рабочей встречи.