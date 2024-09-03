Болгария отправила на Украину САУ «Гвоздика»

«Болгария отправила восемь пакетов военной помощи Украине, туда вошли различная техника, вооружение и боеприпасы. Все поставки осуществляются строго в соответствии решением парламента, это вооружение, техника и боеприпасы, ненужные болгарской армии. Подтверждаю, что в их числе были и самоходные установки “Гвоздика”. Все, что отправлено, подлежит солидным компенсационным выплатам, эти средства пойдут на нужды армии», — сказал министр, количества отправленных установок он не назвал.