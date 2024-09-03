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Леонид Слуцкий прокомментировал скандал с Александром Филиным

Председатель ЛДПР дал свою оценку недавнему скандалу.

Источник: РИА "Новости"

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий лично отчитал кандидата в депутаты городской Думы Хабаровска Александра Филина. На этой неделе молодой партиец стал героем скандала у себя на округе.

— Провокации — не повод устраивать драки. Даже если тебя провоцируют на конфликт, любой представитель партии должен вести себя достойно, понимая, что за ним честь не только его лично, но и Основателя ЛДПР. Подобное поведение, нецензурная брань и высказывания в адрес жителей недопустимы. Понимаю возраст. Не хватает опыта. Будем учить, — сказал Леонид Слуцкий.

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