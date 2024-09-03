В Иркутскую область прибыл глава Минпромторга РФ Антон Алиханов

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов прибыл в Иркутскую область с рабочим визитом. Он посетил бывшую промплощадку «Усольехимпром». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В настоящий момент на территории идут работы по ликвидации накопленного экологичесткого вреда — по плану территория к 2028 году должна быть исключена из реестра подобных объектов. Кроме того, с 2022 года здесь создается Федеральный центр химии, который станет важной составляющей нацпроекта «Новые материалы и химия». Там же будет запущен и экотехнопарка «Восток», где планируется организовать предприятие по переработке отходов химических производств.
После посещения площадки, глава Минпромторга провел заседание штаба по проекту создания Федерального центра химии в городе Усолье-Сибирское. Антон Алиханов подчеркнул, что министерство будет способствовать газификации будущей промзоны, поскольку это условие является необходимым для будущих производств. Обсуждались и перспективы развития Усолья-Сибирского, для чего будет разработан мастер-план.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области Роман Колесов доложил о сложностях, с которыми приходится сталкиваться при реализации проекта и о том, как они решаются.
— Вопрос обеспечения электроэнергией решен, до 2028 года будут введены два новых энергоблока на городской ТЭЦ. Вместе с Минэнерго сейчас прорабатываем варианты обеспечения площадки газом. Кроме того, к 2028 году мы планируем вывести земельные участки из ГРОНВОС для вовлечения их в хозяйственный оборот, — рассказал он.