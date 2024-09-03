В Иркутскую область прибыл глава Минпромторга РФ Антон Алиханов

В настоящий момент на территории идут работы по ликвидации накопленного экологичесткого вреда — по плану территория к 2028 году должна быть исключена из реестра подобных объектов. Кроме того, с 2022 года здесь создается Федеральный центр химии, который станет важной составляющей нацпроекта «Новые материалы и химия». Там же будет запущен и экотехнопарка «Восток», где планируется организовать предприятие по переработке отходов химических производств.