В Самаре утвердили региональную программу «Мастер спорта»

Среди важнейших задач программы — развитие и постоянная поддержка детско-юношеского спорта. Программой предусмотрено ежегодное выделение субсидий из регионального бюджета муниципальным образованиям на приобретение спортивной экипировки, инвентаря и оборудования. В текущем году уже заключены соглашения на выделение субсидий всем 37 муниципальным образованиям на 47 миллионов рублей. На эти средства закупят более 900 комплектов игровой формы для муниципальных команд, лыжные комплекты, оборудование для волейбольных, футбольных, баскетбольных площадок. Кроме того, поддержку получат муниципальные спортивные школы — будет выделено порядка 36 млн рублей.