Губернатор НСО Травников принял участие в памятной акции «Помним Беслан»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников также принял участие в акции. Он вместе с горожанами почтил память жертв трагедии, произошедшей в школе № 1 города Беслан в сентябре 2004 года. Напомним, что в результате террористического акта погибли 334 человека, среди которых было много детей.