Губернатор НСО Травников принял участие в памятной акции «Помним Беслан»

В Новосибирске состоялась памятная акция «Помним Беслан», приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Мероприятие прошло на площади имени Пименова и собрало более тысячи участников, среди которых были школьники, студенты, курсанты, ветераны, депутаты и представители органов власти.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников также принял участие в акции. Он вместе с горожанами почтил память жертв трагедии, произошедшей в школе № 1 города Беслан в сентябре 2004 года. Напомним, что в результате террористического акта погибли 334 человека, среди которых было много детей.
Участники мероприятия зажгли лампады и свечи, символизируя свою поддержку и память о погибших. В завершение акции была проведена минута молчания, во время которой собравшиеся могли отдать дань уважения жертвам теракта.
Организаторами акции выступили департамент молодёжной политики Новосибирской области совместно с Агентством поддержки молодёжных инициатив и Новосибирским государственным университетом экономики и управления. Эта памятная акция проводится в регионе ежегодно.
Участники акции отметили важность единства общества в борьбе с терроризмом и необходимость повышения осведомленности о подобных угрозах.