Путин пригласил делегацию из Монголии в Уфу

«Ждем монгольскую делегацию на международном форуме “Россия — спортивная держава”, который состоится в октябре в городе Уфа», — сказал глава государства.
Напомним, ранее Путин утвердил проведение форума «Россия — спортивная держава» в Уфе.
Президент РФ Владимир Путин пригласил делегацию Монголии на форум «Россия — спортивная держава», который пройдет в Уфе. Об этом он заявил во время переговоров с главой государства Ухнаагийн Хурэлсухом.
«Ждем монгольскую делегацию на международном форуме “Россия — спортивная держава”, который состоится в октябре в городе Уфа», — сказал глава государства.
Напомним, ранее Путин утвердил проведение форума «Россия — спортивная держава» в Уфе.