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Путин пригласил делегацию из Монголии в Уфу

Президент РФ Владимир Путин пригласил делегацию Монголии на форум «Россия — спортивная держава», который пройдет в Уфе. Об этом он заявил во время переговоров с главой государства Ухнаагийн Хурэлсухом.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

«Ждем монгольскую делегацию на международном форуме “Россия — спортивная держава”, который состоится в октябре в городе Уфа», — сказал глава государства.

Напомним, ранее Путин утвердил проведение форума «Россия — спортивная держава» в Уфе.