Развожаев анонсировал дополнительные меры поддержки молодым ученым

«Крым и Севастополь — это прекрасное место для объединения ученых из разных стран, и эта конференция тому наглядное подтверждение. И отрадно, что сегодня в зале много студентов, потому что именно такие конференции позволяют молодежи увидеть свой шаг в науку и сконцентрировать здесь свои ресурсы, интеллект, амбиции, чтобы решать поистине очень важные задачи и для нашего города, и для Крымского полуострова, и для нашей страны и в общем-то для всего мира», — сказал Нечаев.