Развожаев анонсировал дополнительные меры поддержки молодым ученым

«Мы обсуждаем сегодня при формировании бюджета на следующий год, какие меры поддержки сможем оказать дополнительно молодым ученым нашего города. Мы обязательно это сделаем. Я не привык говорить раньше того, как решение подготовлено финансово и полностью выверено. Но обязательно этой осенью в рамках подготовки бюджета эти меры мы озвучим».
Он также отметил важность международной конференции, которая начала работу в Севастополе с участием иностранных делегаций, несмотря на логистические трудности и все попытки недружественных России стран ее изолировать, в том числе в области науки.
«Приятно понимать, что в Севастополе сегодня формируется свой уникальный международного уровня центр профессиональных компетенций в области изучения биологии и экосистем моря. Не может не радовать также, что, несмотря на попытки международной изоляции и попытки сделать так, чтобы с Россией никто не дружил, не общался, а уже тем более с Крымом и Севастополем, — ничего не получается» — отметил губернатор.
И поблагодарил всех коллег из других регионов страны, которое сегодня прибыли в Севастополь для того, чтобы обменяться взглядами в той области знания, которой занимается Институт биологи южных морей, добавил глава города.
Ректор Севастопольского госуниверситета, на базе которого в этот день проходит часть мероприятий конференции, доктор политических наук Владимир Нечаев высказал уверенность в том, что в дальнейшем роль Севастополя как центра исследований и решений для водных и наземных экосистем будет только возрастать в рамках научно-образовательного центра мирового уровня, который совместно развивается Севастополем и Республикой Крым.
«Крым и Севастополь — это прекрасное место для объединения ученых из разных стран, и эта конференция тому наглядное подтверждение. И отрадно, что сегодня в зале много студентов, потому что именно такие конференции позволяют молодежи увидеть свой шаг в науку и сконцентрировать здесь свои ресурсы, интеллект, амбиции, чтобы решать поистине очень важные задачи и для нашего города, и для Крымского полуострова, и для нашей страны и в общем-то для всего мира», — сказал Нечаев.
Главный федеральный эксперт по Севастополю Александр Акулов, приветствуя участников и гостей конференции от имени полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе, пожелал ученым реализации всех планов и начинаний и удачи в освоении новых высот в науке.
III Международная научно-практическая конференция «Изучение водных и наземных экосистем: история и современность» начала работу 2 сентября и проводится в рамках празднования 300-летия Российской академии наук и 10-летния науки и технологий в России, а также посвящена 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией.
В этом году в крупном научном мероприятии принимают участие 150 ученых из разных городов России, а также Гвинеи, Сирии, Уганды, Зимбабве, Шри-Ланки, Бразилии, Индии, Ирана, ЮАР, Абхазии и Казахстана. Профильные специалисты выступят с пленарными и секционными докладами. Делегации из Гвинеи и Сирии впервые присутствуют очно.
В течение недели (2 — 7 сентября) эксперты обсуждают биоразнообразие водных и наземных экосистем стран и его сохранение, проблемы загрязнения водных и наземных экосистем и вопросы радиохимоэкологии, обеспечение экологической безопасности постконфликтных зон, развитие прибрежных территорий с учетом сохранения экосистем и многое другое.