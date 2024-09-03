Москвичей предупредили о возможной «очереди» на онлайн-голосование на выборах

«Обычно люди, когда едут на работу, собираются на работу, кто-то во время завтрака телевизор включает, [где объявляют, что] началось голосование, [избирателям] приходит смс-оповещение, — утром ожидаем большой поток желающих сразу проголосовать. На предыдущей кампании мы опробовали систему электронной очереди, это нормальная процедура. Ничего страшного нет, [находясь] в нашей электронной очереди можно ехать на работу, сидеть в кресле, [быть] где угодно. Если такую страничку увидели, — это значит, что все нормально. Система для того, чтобы не допустить каких-то технических сбоев или зависаний на дальнейших шагах, она, собственно, пропускает людей по несколько сотен человек в секунду», — пояснил спикер.