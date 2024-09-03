Москвичей предупредили о возможной «очереди» на онлайн-голосование на выборах

«Что касается дистанционного электронного голосования, то есть голосования с помощью своих телефонов, компьютеров, планшетов, гаджетов. Мы традиционно готовы к высоким нагрузкам в утренние часы. Собственно, уже за пять лет опыта проведения избирательных кампаний с помощью ДЭГ сформировался некий такой стандартный график с учетом трехдневного голосования», — сказал Костырко.
По его словам, пиковое время нагрузки системы онлайн-голосования ожидается в первые 30−40 минут после его начала.
«Обычно люди, когда едут на работу, собираются на работу, кто-то во время завтрака телевизор включает, [где объявляют, что] началось голосование, [избирателям] приходит смс-оповещение, — утром ожидаем большой поток желающих сразу проголосовать. На предыдущей кампании мы опробовали систему электронной очереди, это нормальная процедура. Ничего страшного нет, [находясь] в нашей электронной очереди можно ехать на работу, сидеть в кресле, [быть] где угодно. Если такую страничку увидели, — это значит, что все нормально. Система для того, чтобы не допустить каких-то технических сбоев или зависаний на дальнейших шагах, она, собственно, пропускает людей по несколько сотен человек в секунду», — пояснил спикер.
Он уточнил, что страница с информацией о нахождении онлайн-избирателя в электронной очереди появляется в среднем на одну минуту и меньше. «Мы все утром, когда в метро заходим, перед турникетами 2−3 человека подождать в 8 утра — это вполне нормально», — привел пример Костырко.
О выборах
Выборы в Москве пройдут с 6 по 8 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а проживающие в ТиНАО и районе Куркино также будут голосовать за муниципальных депутатов.
Москвичи смогут проголосовать электронно — онлайн или через терминалы на избирательном участке, а также при помощи бумажных бюллетеней, предварительно заявив об отказе от дистанционного электронного и электронного форматов. При этом регистрироваться на голосование онлайн или при помощи терминалов электронного голосования на участках не нужно. Участники электронного голосования смогут стать участниками акции «Выбираем вместе 2024 — Москва» программы «Миллион призов», в которой будут разыграны призовые баллы.