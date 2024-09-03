Лихачев оценил ситуацию на Курской АЭС

«С учетом всех рисков, которые есть сегодня, станция живет нормальной жизнью, все идет по плану. Хотя, конечно, и на станции, и в городе общее настроение очень тревожное. Делается все необходимое для обеспечения жизни работников станции, жителей города (Курчатова — ред.) именно в этих условиях, фактически прифронтовых, если так можно выразиться в данном случае. И, конечно, наши ребята проявляют максимальное мужество. Но прилеты происходят», — сказал Лихачев.