Новосибирский аэропорт Толмачево попал под украинские санкции

Как сообщает РБК со ссылкой на официальный сайт украинского президента, он ввел санкции против 150 российских компаний, обеспечивающих воздушное сообщение России внутри страны и по всему миру. Кроме Толмачево, в санкционном списке крупнейшие аэропорты столичных городов — Внуково, Шереметьево, Пулково, Домодедово, а также холдинг «Новапорт», который управляет всеми воздушными воротами страны. Им руководит бывший директор Толмачево Евгений Янкилевич.