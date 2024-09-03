Новосибирский аэропорт Толмачево попал под украинские санкции

Как сообщает РБК со ссылкой на официальный сайт украинского президента, он ввел санкции против 150 российских компаний, обеспечивающих воздушное сообщение России внутри страны и по всему миру. Кроме Толмачево, в санкционном списке крупнейшие аэропорты столичных городов — Внуково, Шереметьево, Пулково, Домодедово, а также холдинг «Новапорт», который управляет всеми воздушными воротами страны. Им руководит бывший директор Толмачево Евгений Янкилевич.
В марте 2024 года под санкции ЕС попали два новосибирских завода — «Новосибирский завод искусственного волокна» и «Новосибирский патронный завод».
В мае 2024 года санкционный список США пополнили АО «Институт прикладной физики», расположенное на улице Арбузова в Академгородке и ООО «Научные приборы и системы».
Екатерина СОСНИНА.