США близки к соглашению о том, чтобы дать Украине ракеты JASSM

Ранее в совете национальной безопасности Белого дома отказались комментировать РИА Новости сообщения СМИ о том, что американская администрация рассматривает возможность поставки Украине крылатых ракет большой дальности.
«США близки к соглашению о том, чтобы дать Украине крылатые ракеты большой дальности… но Киеву нужно будет подождать несколько месяцев, пока США решают технические проблемы в преддверии поставки», — говорится в сообщении агентства.
США, как ожидается, осенью объявят о включении ракет большой дальности JASSM в пакет помощи Киеву, пишет агентство. Однако источники уточнили, что окончательное решение по этому вопросу еще не было принято.
Один из чиновников также указал на то, что были предприняты меры, чтобы JASSM можно было запускать с «незападных» истребителей, которые имеются у Украины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.