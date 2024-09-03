Нетаньяху встретился с родителями убитого в Газе Лобанова

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправился к родным убитого в Газе россиянина Александра Лобанова, при этом вдова погибшего от встречи отказалась. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan.
По ее информации, премьер приехал 3 сентября домой к Лобановым в Ашкелон на юге Израиля, чтобы лично выразить соболезнования. С премьером встретились родители убитого Оксана и Григорий. Вдова Александра Михаль видеться с Нетаньяху не стала, отмечает Kan.
1 сентября Нетаньяху созванивался с Оксаной и Григорием Лобановыми и извинялся за то, что государство не уберегло их сына и не смогло вызволить его из Газы живым. Ранее в тот же день израильская армия объявила, что военные обнаружили в на юге палестинского анклава тела шести израильских заложников, включая Александра Лобанова, у которого было и российское гражданство.
Посол России в Израиле Анатолий Викторов в связи с этим выразил соболезнования родным Лобанова и других погибших и подчеркнул, что российские дипломаты продолжают предпринимать усилия по вызволению россиянина Александра Труфанова, по-прежнему удерживаемого в секторе Газа.
Как заявил официальный представитель армии Даниэль Хагари, тела погибших заложников были обнаружены вечером 31 августа в одном из подземных туннелей в районе города Рафах на юге анклава. По информации Хагари, они были убиты незадолго до того, как до них добрались израильские войска, которые вели в том районе бои с палестинскими радикалами.
Представитель армии отметил, что тела погибших были обнаружены во время столкновений в туннеле, расположенном в километре от места, где несколькими днями ранее был спасен другой израильский заложник Фархан Аль-Кади. После его вызволения находящиеся в этом районе подразделения получили указания действовать с особой осторожностью, однако у них не было информации о местонахождении поблизости еще шести заложников, которые в итоге были найдены мертвыми, сообщил Хагари.