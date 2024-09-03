Нетаньяху встретился с родителями убитого в Газе Лобанова

Представитель армии отметил, что тела погибших были обнаружены во время столкновений в туннеле, расположенном в километре от места, где несколькими днями ранее был спасен другой израильский заложник Фархан Аль-Кади. После его вызволения находящиеся в этом районе подразделения получили указания действовать с особой осторожностью, однако у них не было информации о местонахождении поблизости еще шести заложников, которые в итоге были найдены мертвыми, сообщил Хагари.