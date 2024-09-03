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ДНР примет участие в ВЭФ-2024

Пушилин: ДНР участвует в Восточном экономическом форуме в этом году.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Донецкая Народная Республика участвует в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в этом году, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Донецкая Народная Республика участвует в ВЭФ. Делегацию возглавляет председатель правительства, также участвует министерство строительства и ЖКХ и министерство экономического развития. Как правило, на площадке форума мы имеем возможность познакомиться, установить какие-то полезные и нужные связи с другими регионами и странами», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин отметил, что благодаря полезным знакомствам на ВЭФ-2024 возможно привлечь дополнительные инвестиции в регион, которые смогут помочь при восстановлении ДНР.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.