ДНР примет участие в ВЭФ-2024

«Донецкая Народная Республика участвует в ВЭФ. Делегацию возглавляет председатель правительства, также участвует министерство строительства и ЖКХ и министерство экономического развития. Как правило, на площадке форума мы имеем возможность познакомиться, установить какие-то полезные и нужные связи с другими регионами и странами», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».