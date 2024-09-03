ДНР примет участие в ВЭФ-2024

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Донецкая Народная Республика участвует в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в этом году, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Донецкая Народная Республика участвует в ВЭФ. Делегацию возглавляет председатель правительства, также участвует министерство строительства и ЖКХ и министерство экономического развития. Как правило, на площадке форума мы имеем возможность познакомиться, установить какие-то полезные и нужные связи с другими регионами и странами», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Пушилин отметил, что благодаря полезным знакомствам на ВЭФ-2024 возможно привлечь дополнительные инвестиции в регион, которые смогут помочь при восстановлении ДНР.
Восточный экономический форум проходит