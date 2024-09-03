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Мэр Новосибирска поручил держать на контроле ремонт ливневой канализации

Глава Новосибирска Максим Кудрявцев поручил держать на особом контроле ремонт ливневой канализации возле дома № 69 на проспекте Дзержинского, сообщает пресс-служба мэрии города.

Исполняющая обязанности главы администрации Дзержинского района Светлана Глинская рассказала, что контракт на ремонт ливневой канализации заключается сегодня, 3 сентября. Согласно положения контракта, подрядчик должен завершить работы до конца сентября.

До окончания ремонта муниципальные службы будут проводить работы по откачиванию воды после каждых осадков.

Напомним, обслуживание подземных сооружений Новосибирска входит в обязанности предприятия «Метро МиР». Однако денег на это у муниципальной компании в настоящее время нет. «Метро МиР» испытывает финансовые трудности, в связи с чем обязанности по содержанию ливневых канализаций в полной мере выполнять не может.