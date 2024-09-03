Мэр Новосибирска поручил держать на контроле ремонт ливневой канализации

Напомним, обслуживание подземных сооружений Новосибирска входит в обязанности предприятия «Метро МиР». Однако денег на это у муниципальной компании в настоящее время нет. «Метро МиР» испытывает финансовые трудности, в связи с чем обязанности по содержанию ливневых канализаций в полной мере выполнять не может.