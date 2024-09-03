В МИД Малайзии рассказали о предстоящей встрече Путина и премьера Ибрагима

ДЖАКАРТА, 3 сен — РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и президент РФ Владимир Путин на полях ВЭФ обсудят ситуацию на Украине и конфликт на Ближнем Востоке, говорится в заявлении МИД Малайзии.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на ВЭФ 4 сентября проведет переговоры в узком и расширенном составе с президентом России Владимиром Путиным, будут обсуждаться вопросы сотрудничества, экономики и международной и региональной повестки.
«Премьер-министр (Ибрагим — ред.) планирует провести двустороннюю встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным…. Ожидается, что они обменяются мнениями по российско-украинскому конфликту и ситуации на Ближнем Востоке. Премьер-министр и президент Путин также обсудят сотрудничество в контексте диалогового партнерства АСЕАН-Россия», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства на его сайте.
Восточный экономический форум проходит