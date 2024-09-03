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В МИД Малайзии рассказали о предстоящей встрече Путина и премьера Ибрагима

МИД Малайзии: Ибрагим и Путин обсудят Украину и конфликт на Ближнем Востоке.

Источник: © РИА Новости

ДЖАКАРТА, 3 сен — РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и президент РФ Владимир Путин на полях ВЭФ обсудят ситуацию на Украине и конфликт на Ближнем Востоке, говорится в заявлении МИД Малайзии.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на ВЭФ 4 сентября проведет переговоры в узком и расширенном составе с президентом России Владимиром Путиным, будут обсуждаться вопросы сотрудничества, экономики и международной и региональной повестки.

«Премьер-министр (Ибрагим — ред.) планирует провести двустороннюю встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным…. Ожидается, что они обменяются мнениями по российско-украинскому конфликту и ситуации на Ближнем Востоке. Премьер-министр и президент Путин также обсудят сотрудничество в контексте диалогового партнерства АСЕАН-Россия», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства на его сайте.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.