Премьер Малайзии обсудит с Путиным сотрудничество в аэрокосмической отрасли

По данным МИД Малайзии, переговоры Ибрагима и Путина предоставят возможность обоим лидерам «подвести итоги и обсудить двусторонние отношения, включая торговлю и инвестиции, высшее образование, техническое и профессиональное образование и обучение, сельское хозяйство и продовольственную безопасность, туризм, а также изучить возможности сотрудничества в новых областях, таких как аэрокосмическая промышленность и передовые технологии».