Премьер Малайзии обсудит с Путиным сотрудничество в аэрокосмической отрасли

ДЖАКАРТА, 3 сен — РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным возможности сотрудничества стран в аэрокосмической промышленности, говорится в заявлении МИД Малайзии.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на ВЭФ 4 сентября проведет переговоры в узком и расширенном составе с президентом России Владимиром Путиным, будут обсуждаться вопросы сотрудничества, экономики и международной и региональной повестки.
По данным МИД Малайзии, переговоры Ибрагима и Путина предоставят возможность обоим лидерам «подвести итоги и обсудить двусторонние отношения, включая торговлю и инвестиции, высшее образование, техническое и профессиональное образование и обучение, сельское хозяйство и продовольственную безопасность, туризм, а также изучить возможности сотрудничества в новых областях, таких как аэрокосмическая промышленность и передовые технологии».
«Малайзия и Российская Федерация привержены укреплению сотрудничества в области продовольственной безопасности путем содействия торговле и инвестициям, наращивания потенциала, а также исследований и разработок», — отмечает внешнеполитическое ведомство в заявлении, размещенном на его сайте.
Восточный экономический форум проходит