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Премьер Малайзии обсудит с Путиным сотрудничество в аэрокосмической отрасли

МИД: Ибрагим обсудит с Путиным сотрудничество в аэрокосмической промышленности.

Источник: © РИА Новости

ДЖАКАРТА, 3 сен — РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным возможности сотрудничества стран в аэрокосмической промышленности, говорится в заявлении МИД Малайзии.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на ВЭФ 4 сентября проведет переговоры в узком и расширенном составе с президентом России Владимиром Путиным, будут обсуждаться вопросы сотрудничества, экономики и международной и региональной повестки.

По данным МИД Малайзии, переговоры Ибрагима и Путина предоставят возможность обоим лидерам «подвести итоги и обсудить двусторонние отношения, включая торговлю и инвестиции, высшее образование, техническое и профессиональное образование и обучение, сельское хозяйство и продовольственную безопасность, туризм, а также изучить возможности сотрудничества в новых областях, таких как аэрокосмическая промышленность и передовые технологии».

«Малайзия и Российская Федерация привержены укреплению сотрудничества в области продовольственной безопасности путем содействия торговле и инвестициям, наращивания потенциала, а также исследований и разработок», — отмечает внешнеполитическое ведомство в заявлении, размещенном на его сайте.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.