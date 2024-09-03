В России назвали цель удара по учебному центру ВСУ в Полтаве

«Пока в Курской области будут войска и будут продолжать бить по мирным, (…) Россия будет отвечать, причем жестко, по военным. По мирным нас постоянно пытаются спровоцировать, но мы этого не будем делать, мы не те люди, мы не так воспитаны», — отметил Колесник.