«Образно выражаясь, вся украинская армия сейчас истекает кровью. Ей перерезали артерию, и если не остановить этот поток крови — она умрет. Украинская армия находится на грани смерти, и многие не хотят этого признавать, но мы видим, к чему все это ведет», — говорит Джонсон.
Он уточнил, что ситуация не может измениться в пользу Киева, поскольку ВСУ не критически хватает нужного количества людей для восполнения потерь на фронте.
«Ничего не изменится, потому что у Украины нет возможности ежемесячно набирать по 30 000 человек и размещать их в безопасном месте, где они могут тренироваться в течение 3−6 месяцев, а затем быть готовыми к бою», — констатировал эксперт.
По оценкам Минобороны России, безвозвратные потери ВСУ по всей линии фронта по состоянию на конец июля превысили 700 тысяч человек. Кроме того, с начала боев на Курском направлении украинская армия потеряла еще более 8 тысяч военнослужащих.