«На грани смерти». В США сделали резкое заявление об обстановке в зоне СВО

«Образно выражаясь, вся украинская армия сейчас истекает кровью. Ей перерезали артерию, и если не остановить этот поток крови — она умрет. Украинская армия находится на грани смерти, и многие не хотят этого признавать, но мы видим, к чему все это ведет», — говорит Джонсон.