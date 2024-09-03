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Семилукского депутата Александра Шевелюхина лишили полномочий

Решение поддержали 18 депутатов райсовета.

Совет народных депутатов Семилукского района Воронежской области провел заседание, на котором принял решение досрочно прекратить полномочия Александра Шевелюхина. Он освобожден от должности в связи с утратой доверия со вторника, 3 сентября. На заседании присутствовал 21 из 26 депутатов райсовета. По результатам тайного голосования решение было принято 18 голосами «за» при 3 голосах «против».

Помимо этого, райсовет принял решение о назначении исполняющего обязанности главы администрации Семилукского района. С 4 сентября на эту должность назначен замглавы администрации Олег Говорухин.

Контекст

Геннадий Швырков сложил полномочия главы администрации Семилукского района 16 августа. С 21 августа он приступил к исполнению обязанностей на посту министра предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области. Как сообщало РИА «Воронеж», с 24 августа начался прием документов от претендентов на должность главы администрации района. Первый этап конкурса — оценка профессиональных качеств соискателей на основании предоставленных документов — состоится 7 октября. Второй этап — собеседование — запланирован на 10 октября.