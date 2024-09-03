Семилукского депутата Александра Шевелюхина лишили полномочий

Геннадий Швырков сложил полномочия главы администрации Семилукского района 16 августа. С 21 августа он приступил к исполнению обязанностей на посту министра предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области. Как сообщало РИА «Воронеж», с 24 августа начался прием документов от претендентов на должность главы администрации района. Первый этап конкурса — оценка профессиональных качеств соискателей на основании предоставленных документов — состоится 7 октября. Второй этап — собеседование — запланирован на 10 октября.