Семилукского депутата Александра Шевелюхина лишили полномочий

Совет народных депутатов Семилукского района Воронежской области провел заседание, на котором принял решение досрочно прекратить полномочия Александра Шевелюхина. Он освобожден от должности в связи с утратой доверия со вторника, 3 сентября. На заседании присутствовал 21 из 26 депутатов райсовета. По результатам тайного голосования решение было принято 18 голосами «за» при 3 голосах «против».
Помимо этого, райсовет принял решение о назначении исполняющего обязанности главы администрации Семилукского района. С 4 сентября на эту должность назначен замглавы администрации Олег Говорухин.
Контекст
Геннадий Швырков сложил полномочия главы администрации Семилукского района 16 августа. С 21 августа он приступил к исполнению обязанностей на посту министра предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области. Как сообщало РИА «Воронеж», с 24 августа начался прием документов от претендентов на должность главы администрации района. Первый этап конкурса — оценка профессиональных качеств соискателей на основании предоставленных документов — состоится 7 октября. Второй этап — собеседование — запланирован на 10 октября.