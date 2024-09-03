Выплаты по случаю юбилеев Победы увеличат в Петербурге

Их начисляют участникам ВОв, блокадникам, бывшим узникам концлагерей, труженикам тыла и детям войны. Со следующего года раз в пять лет 15 тыс. рублей будут начислять жителям Петербурга и и гражданам без определенного места жительства, если подтвердится, что они прежде жили в Петербурге или Ленинграде. Вдводы инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также граждане, рожденные до 3 сентября 1945 года, будут получать 10 тыс. рублей по случаю юбилея Победы.