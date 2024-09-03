Reuters узнал детали переговоров с Ротшильдами по долгам Украины

Госдолг Украины резко вырос после начала российской военной операции. Так, если к началу 2022 года он оценивался в $98 млрд (48,9% к ВВП), то по итогам 2023 года вырос до $140,8 млрд (88,1% к ВВП). По оценкам МВФ, к концу этого года украинский госдолг составит 98,6% к ВВП, а в следующем году превысит отметку в 100% к ВВП.