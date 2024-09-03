Губернатор Александр Беглов провел телемост с участниками спецоперации, которые находятся в одном из районов боевых действий в составе Ленинградского полка. На связь также вышли семьи солдат. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
— Дома вас ждут близкие люди, ваш надежный тыл. Поддержка наших воинов и их родных стала главной задачей Петербурга с первых же дней спецоперации. Эта работа всегда находится под моим личным контролем. Город — с вами, — обратился к бойцам градоначальник.
Беглов напомнил, что в городе продолжает работать система поддержки участников спецоперации и членов их семей. Петербургские власти одни из первых в стране ввели «социальный паспорт», который позволяет пользоваться максимальной помощью. А еще для бойцов действует ряд льгот, среди которых, к примеру, бесплатный проезд в транспорте, а для их детей — безвозмездное питание в школах и внеочередное поступление в детские сады.
Правительство Северной столицы также учредило почетный знак «За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт-Петербурга». Во время телемоста Беглов вместе со спикером ЗакСа Александром Бельским вручили 21 такой знак солдатам и офицерам Ленинградского полка, а также поблагодарили их за службу.