Губернатор Александр Беглов провел телемост с участниками спецоперации

Беглов напомнил, что в городе продолжает работать система поддержки участников спецоперации и членов их семей. Петербургские власти одни из первых в стране ввели «социальный паспорт», который позволяет пользоваться максимальной помощью. А еще для бойцов действует ряд льгот, среди которых, к примеру, бесплатный проезд в транспорте, а для их детей — безвозмездное питание в школах и внеочередное поступление в детские сады.